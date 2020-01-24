Хельсинки, , 10:51 — REGNUM В финском городе Ивало отправлены в больницу два китайских туриста, у которых подозревают пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 24 января сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

«Двое китайцев, прибывшие из Уханя, вчера вечером обратились за помощью в Центр здравоохранения Ивало по поводу симптомов гриппа», — приводит YLE слова руководителя инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броаса.

Кроме этого, он рассказал, что у пациентов взяты пробы утром 24 января и что позднее их отправят для проведения анализа в Хельсинки. При этом указывается, что семья из КНР несколько дней путешествовала по территории Лапландии, куда она до того прибыла из Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, властями был введён наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, которые связаны со здоровьем горожан и гостей китайской столицы.