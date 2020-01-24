Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии совместно с Национальным центром по контролю заболеваний разработало краткосрочный план по усилению в стране информационной кампании о коронавирусе.

В рамках этой кампании в аэропортах Грузии разместят специальные баннеры, а пассажирам будут раздавать информационные листки и буклеты с детальной информацией о новом вирусе и его симптомах.

Пассажирам, которые отправляются за границу, особенно в Китай и в провинции, где был выявлен коронавирус, советуют избегать контакта с больными людьми, а также контактов с животными, не посещать рынки, где продают живой скот или мясо скота, фермы, не потреблять мясо, не прошедшее достаточной термообработки. Кроме того, часто мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд, а при отсутствии воды и мыла обрабатывать содержащими алкоголь средствами дезинфекции. Престарелым и имеющим проблемы со здоровьем гражданам рекомендуют воздержаться от путешествий в Китай.

Тем, кто уже побывал за последний период в Китае, и особенно, в Вухане, советуют обратить особое внимание на здоровье и при выявлении таких симптомов, как высокая температура, кашель и затруднение дыхания немедленно обратиться в медицинское учреждение, избегать контактов с другими людьми, не путешествовать в период заболевания и соблюдать правила личной гигиены.

Отдельные рекомендации по выявлению, лечению, предупреждению и контролю за распространением коронавируса разработаны минздравом для инфекционных больниц.

По информации руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузии выделено несколько больниц, куда будут помещать людей с симптомами коронавируса, если подобные случаи будут зафиксированы в Грузии. Пока же, как заявляют в минздраве, ни одного случая заболевания этим видом вируса в стране не выявлено.