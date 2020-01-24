Лос-Анджелес, США, , 10:44 — REGNUM Создатели Apex Legends анонсировали запуск четвёртого игрового сезона под названием «Ассимиляция». Он стартует 4 февраля 2020 года, сообщалось 23 января на YouTube-канале проекта.

В четвёртом сезоне игроков ожидают новый герой по имени Кузня, снайперская винтовка «Страж» и боевой пропуск. Сообщается также, что в честь годовщины игры все геймеры получат различные подарки: талисман, значок и дополнительный опыт.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «Королевская битва» от студии Respawn Entertainment. Его релиз состоялся 4 февраля 2019 года.

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