Пермь, , 10:41 — REGNUM В международном пермском аэропорту «Большое Савино» усилен санитарно-карантинный контроль в связи с эпидемией, вызванной новым коронавирусом, в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора в Прикамье.

В ведомстве отметили, что принимаются дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира. С начала 2020 года на коронавирус проверили 6,5 тыс. авиапассажиров, прибывших из-за границы, в том числе 1,3 тыс. человек из Китая.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует туристам отказаться от поездок в город Ухань (Китай) до стабилизации ситуации, а при посещении Китая соблюдать меры предосторожности, в частности не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Напомним, 23 января в пермском аэропорту пришлось задержать пассажиров борта, прибывшего из Китая, из-за женщины, у которой были признаки заболевания. У нее выявлена высокая температура. После медобследования врачи сделали вывод о том, что пассажирка не является носителем коронавируса и в госпитализации не нуждается.

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