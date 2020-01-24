Кемерово, , 10:38 — REGNUM В Кемеровской области в аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«С целью недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом на территории Кемеровской области управлением Роспотребнадзора усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Кемерово и Новокузнецк (Спиченково) за лицами прибывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии», — уточняет ведомство.

Отметим, что еженедельно выполняется международный авиарейс Кемерово — Санья (КНР) — Кемерово. За январь из Китая в Кемерово прибыло три самолёта, больных или подозрительных на заболевание, вызванное новым коронавирусом не выявлено.

По информации государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, на 21 января 2020 года в мире зарегистрирован 291 подтверждённый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в КНР, два в Таиланде, один в Японии, один в Южной Корее, включая четыре с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках, очевидна передача вируса от человека к человеку.