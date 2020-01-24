Пекин, , 10:38 — REGNUM В Пекине из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, властями введён наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, которые связаны со здоровьем горожан и гостей китайской столицы. Об этом 24 января сообщил на пресс-конференции глава комитета по делам здравоохранения Пекина Лэй Хайчао.

«В настоящее время в Пекине уже введен I уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья», — заявил Лэй Хайчао.

Также он рассказал, что по состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск) в Пекине выявлено 29 официально подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа.

При этом глава комитета по делам здравоохранения Пекина уточнил, что один из пациентов находится в относительно тяжёлом состоянии, у остальных оно оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что меры по предотвращению завоза новой коронавирусной инфекции принимаются в Ивановской области.