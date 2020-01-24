Ухань, Китай, , 10:29 — REGNUM В китайской провинции Хубэй объявлен высший первый уровень экстренного реагирования по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом, сообщает 24 января газета China Daily.

В Китае уровни экстренного реагирования в области здравоохранения делятся на четыре уровня, где первый уровень является высшим по масштабу и глубине воздействия. Первый уровень означает, что провинциальные власти в сфере профилактики и эпидемиологического контроля собирают рабочие группы на месте и проводят работу на месте, докладывая напрямую в Госсовет КНР.

В стране сейчас уже подтвержден 881 случай пневмонии, вызванной новым коронавирусом, из них — 549 в провинции Хубэй. Провинции Хуанань в центральной части Китая, Гуанчжоу в южной части и Чжэцзян в восточной части подняли также уровень экстренного реагирования до высшего, первого.