Варшава, , 10:27 — REGNUM Польская издательская компания CDP будет закрыта из-за переноса релиза игры Cyberpunk 2077. Об этом 24 января сообщил портал PolskiGamedev.

Издательство не знало о переносе Cyberpunk 2077 и подготовило множество рекламных материалов (постеров, плакатов с игрой и гаджетов), содержащих неактуальную дату релиза и устаревшие скриншоты. Сейчас в компании проходит волна массовых увольнений, а в ближайшее время её полностью закроют.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 был перенесён на 17 сентября 2020 года. Сообщается, что причиной этого стала низкая производительность игры на консолях.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире продано уже более 10 млн копий «пиксельной» игры Stardew Valley