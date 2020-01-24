Бишкек, , 10:22 — REGNUM В связи с обострением ситуации по коронавирусу Киргизия ввела временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из Китая. Об этом 24 января сообщили в государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Кроме того, на приграничных ветеринарных пунктах и в аэропортах Киргизии усилен контроль. Вместе с тем, в инспекции опровергли информацию из социальных сетей о том, что в республику якобы завезли 140 тонн зараженного мяса из Китая.

Отметим, после вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым короновирусом, в министерство здравоохранения Киргизии создало оперативный штаб по мониторингу ситуации.

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