Мадрид, , 10:12 — REGNUM До тринадцати человек возросло количество жертв шторма «Глория», бушующего в Испании. Об ещё одном погибшем 24 января сообщает испанская Служба гражданской защиты на своей странице в соцсети Twitter.

По её данным, было найдено тело 50-летнего мужчины в каталонской провинции Таррагона, который ловил рыбу среди скал в шторм и числился как пропавший без вести.

Также сообщается о 80 пострадавших в результате разгула стихии в Испании, ещё четверо числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 12 погибших из-за шторма «Глория».