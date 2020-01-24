Киев, , 10:17 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) проверяет исключительно российских артистов на предмет «незаконного посещения Крыма». Соответствующий документ опубликовал 23 января Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Совет направил в СБУ запрос, который касался шведского певца Dr. Alban, выступавшего в Крыму, а затем на Украине. В ответе СБУ сказано, что никаких решений относительно въезда исполнителя на Украину не принималось.

«Согласно закону Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине», Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора», — ответили в СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Запорожья пограничники отказали во въезде на Украину группе российских актёров, прибывших рейсом из Варшавы.

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Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине в Крыму прошёл референдум, по результатам которого полуостров вошёл в состав России. Украина не признаёт данный факт и отказывает во въезде всем иностранцам, побывавшим в Крыму в обход Украины.

Украинские политики и СМИ отказываются признавать гражданский характер войны в Донбассе и заявляют о некой «российской агрессии», а Россию официально называют «государством-агрессором». В реальности Россия является одним из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений, направленных на решение конфликта.