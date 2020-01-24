Ухань, Китай, , 09:54 — REGNUM Специализированная больница на 1 тысячу койко-мест для лечения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, будет построена в китайском Ухане, где впервые было обнаружено данное заболевание.

Как сообщает «Интерфакс», новая больница будет построена за неделю, и образцом для неё послужит пекинская больница «Сяотаншань», построенная в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии в КНР.

Также уточняется, что благодаря данной больнице удастся собрать все медицинские ресурсы в одном месте, а также сократить контакты между здоровыми и больными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCov, возросло до 876 человек.