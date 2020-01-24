Форт-Лодердейл, США, , 09:38 — REGNUM К 12 годам тюремного заключения приговорил за мошеннические действия с банковскими картами двух граждан России — братьев Дениса и Игоря Грушко федеральный окружной суд Южного округа штата Флорида (США). Об этом 24 января говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры Южного округа Флориды.

«Российские граждане Игорь Грушко (возраст 33 года) и Денис Грушко (возраст 29 лет), которые проживают в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, были приговорены вчера к 145 месяцам (12 годам — ред.) тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что граждане России были осуждены за кражу личных данных граждан и за сговор с целью овладения и использования похищенных банковских карт, изготовление поддельных банковских карт, а также производство фальшивых документов, удостоверяющих личность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве полиция совместно со специалистами одной из страховых компаний выявила и пресекла деятельность организованной преступной группы по инсценировке страховых случаев.