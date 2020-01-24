Пекин, 24 января 2020, 09:35 — REGNUM Власти Китая выделили $144 млн на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщает 24 января Global Times.
«Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — сообщили изданию в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила об усилении контроля на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа.
По состоянию на 24 января общее число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCov, возросло до 876 человек. Всего от данного заболевания погибли 26 человек.
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