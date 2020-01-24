Додома, , 09:35 — REGNUM Студент Университета Додомы в Танзании был арестован после публикации в социальных сетях фотографии, на которой изображены другие студенты кампуса университета, стоящие в очереди за водой. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение местной правозащитной организации.

По информации журналистов телерадиокомпании, Мгайя Тунгу сфотографировал своих однокурсников, стоящих в очереди с разноцветными пластиковыми ведрами, и разместил фото в интернете, где оно сразу же получило широкое распространение. По сообщениям Коалиции правозащитников Танзании, вскоре после этого он был арестован в своей комнате.

Тунгу еще не было предъявлено обвинение, и полиция не делала официального заявления об этом деле, но существуют основания полагать, что ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом Танзании о киберпреступности.

По сообщениям журналистов, дело вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи заявили, что они считают арест Тунги посягательством на права человека в стране.

«Это очень серьезно, Тунгу должен быть немедленно освобожден — каковы обвинения?» — сообщила на своей странице в Твиттере Мария Сарунги Тсехаи.

«Какой закон нарушил этот ребенок? Он распространял ложную информацию? Это фото, сделанное не в Университете Додомы? В Университете Додомы нет проблем с водоснабжением?» — написал на своей странице в Твиттере Энок Манини.

Все публикации сопровождались хэштегом #FreeTunguMgaya (#СвободуТунгуМгайя).

По информации журналистов телерадиокомпании, правозащитные организации неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу того, что воспринимается ими как систематическое нарушение гражданских свобод в Танзании во время президентского срока Джона Магуфули.