Эр-Рияд, , 09:53 — REGNUM Власти Саудовской Аравии выслали из страны свыше 200 иностранных рабочих, об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

Глава миграционной программы Бангладеш Шарифул Хасан, страны гражданами которой являются депортированные, в комментарии журналистам агентства отметил, что все высланные из королевства вернулись домой с «пустыми руками, ничего не заработав, но потратив солидную сумму».

По его мнению, причиной подобного решения стал «факт мошенничества» — работники были наняты фирмой, не имеющей необходимой лицензии.

Напомним, в настоящее время в Саудовской Аравии работают свыше 2 млн 500 тыс. выходцев из Бангладеш. В 2019 году из королевства были высланы 25 тыс. 789 рабочих из данной страны.

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