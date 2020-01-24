Ташкент, , 09:29 — REGNUM Скоростные железнодорожные рейсы между Бухарой и Хивой планируют запустить со 2 марта 2020 года. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»).

Стоимость билета в одном направлении составляет 59 тыс. сумов ($6,2). Время в пути — пять часов. Стоимость билетов на обычные поезда по данному направлению составляет от 72 тыс. сумов ($7,6).

Отметим, скоростные поезда по маршруту Бухара — Хива — Бухара были запущены в 2019 году. Однако позднее движение поездов было приостановлено.