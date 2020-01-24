Афины , , 09:27 — REGNUM На правительственные сайты Греции была совершена кибератака. Действия хакеров привели к сбою в работе сайтов греческих министерств иностранных дел, внутренних дел торгового судоходства. Об этом сообщает греческий портал in.gr.

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https://twitter.com/CankizOp/status/1220426964860854272

Уточняется, что атаке хакеров интернет-ресурсы подверглись накануне вечером, 23 января. Как сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, кибератака была совершена методом DDoS. Благодаря незамедлительно принятым мерам, специалистам удалось восстановить нормальную работу сайтов «без каких-либо дополнительных технических последствий».

Отмечается, что к инциденту могут быть причастны турецкие хакеры.

Напомним, что 17 января группа турецких хакеров взломала сайты греческого правительства. В ответ на это на следующий день греческие хакеры из Anonymous Greece осуществили кибератаку на сайты правительства Турции.

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