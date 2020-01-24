Владивосток, , 09:24 — REGNUM Власти Приморья объявили о введении дополнительных мер, которые предназначены для выявления и распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019 nCoV. Соответствующее сообщение 24 января размещено на сайте правительства Приморского края.

«Во всех государственных медицинских учреждениях Приморья к действующим по эпидпоказаниям режимно-ограничительным мероприятиям дополнительно введены меры, направленные на выявление возможного завоза заболеваний, вызванных новым вариантом коронавируса, и предотвращение их распространения на территории Приморского края», — говорится в сообщении.

Также в нем приводятся слова главного эпидемиолога минздрава Приморья Ирины Повиличенко, которая рассказала, что все медработники края получили инструкции о необходимых действиях в случае обращения граждан с респираторными симптомами и повышенной температурой тела.

Кроме этого, она подчеркнула, что особое внимание при этом будет уделяться пациентам, которые посещали Китай или контактировали с представителями данной страны.

«В частности, к пациентам, в эпидемиологическом анамнезе которых имеется факт пребывания граждан в Китайской Народной Республике, в других странах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции», — сказала Повиличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дополнительные меры по защите от распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, могут принять власти Канады.