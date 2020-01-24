Ташкент, , 09:14 — REGNUM Ответственность за нарушение требований к частным агентствам занятости ввели в Узбекистане. Соответствующие поправки в законодательство подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, пишет 23 января газета «Народное слово».

В Кодекс об административной ответственности (КоАО) Узбекистана введена новая статья «Нарушение законодательства о частных агентствах занятости». Нарушение этой статьи влечет штраф в размере 10−15 базовых расчетных величин (БРВ) ($234-$351).

Нарушение сроков предоставления сведений о частных агентствах занятости в министерство занятости и трудовых отношений или искажение этих сведений влечет наложение штрафа в размере 15−20 БРВ ($351-$467).

Напомним, в октябре 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о частных агентствах занятости. Кроме того, незаконные действия частных агентств нередко вызывают общественный резонанс в республике.

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