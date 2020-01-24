Париж, , 09:14 — REGNUM Объединение профсоюзов во Франции коллективно закрыло национальную библиотеку страны в Париже в знак протеста против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

«По призыву профсоюзов сотрудники национальной библиотеки выступили против пенсионной реформы 23 января 2020 года», — говорится в заявлении профсоюзов.

В настоящее время библиотека проводит несколько выставок, в том числе посвященную Джону Рональду Руэл Толкину, которая уже привлекла более 80 000 посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по призыву профсоюзов во Франции сотни забастовщиков проводят демонстрацию перед Лувром, блокируя доступ к музею.

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