Оттава, , 09:09 — REGNUM Дополнительные меры по защите от распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, могут принять власти Канады. Об этом 24 января рассказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Конечно, мы рассматриваем дополнительные меры, которые должны быть приняты для безопасности канадцев и предотвращения распространения этого вируса», — приводит ТАСС слова Трюдо.

При этом он не указал, какие конкретно меры имеются ввиду и отметил, что власти Канады крайне серьёзно воспринимают проблему с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько крупнейших учреждений культуры в Пекине объявили о временном закрытии в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.