Пекин, , 09:03 — REGNUM Несколько крупнейших учреждений культуры в Пекине объявили о временно закрытии в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Сообщения об этом опубликованы 24 января на сайтах этих учреждений.

Приостановили работу с посетителями Музей Гугун, Национальный музей Китая, Государственная библиотека, музей изобразительных искусств «Мэйшугуань», Китайский большой театр, Пурпурный запретный город и другие учреждения. Меры приняты для предотвращения заражения персонала и посетителей.

Кроме того, с 23 января городские власти китайской столицы отменили масштабные массовые мероприятия. Это означает отмену гуляний, связанных с праздником Весны.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере десять городов в китайской провинции Хубэй приостановили транспортное сообщение в связи с распространением коронавируса.

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