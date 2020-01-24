Пекин, , 08:57 — REGNUM Общее количество заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCov, возросло до 876 человек. Об этом 24 января сообщает информационный портал «Ванъи», который ведёт круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

Также сообщается, что на данный момент от новой болезни умерло 26 человек. При этом два летальных случая зарегистрировано за пределами провинции Хубэй, являющейся местом, откуда началось распространение нового типа пневмонии, — в городе Суйхуа, расположенном в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и в провинции Хэбэй.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время 177 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, и ещё 34 человека вылечились и покинули больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четырех человек, у которых подозревают заражение пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, обследуют специалисты минздрава штата Новый Южный Уэльс (Австралия).