Уфа, , 08:51 — REGNUM Санитарный контроль на рейсах из Китая усилии в аэропорту Уфы. Об этом 24 января сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы ведомства, и-за вспышки коронавирусной инфекции, которая зафиксирована в Китае, сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту Уфы проверяют всех пассажиров, которые прибывают из Поднебесной. Отмечается, что существует риск распространения этой инфекции.

По словам замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории республиканского Управления Роспотребнадзора Шамиля Гильманова, прибывающие проходят обследование на борту самолета при помощи бесконтактных термометров, позволяющих выявить признаки инфекции.

Отмечается, что в настоящий момент симптомов этого заболевания у пассажиров обнаружено не было.

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