Канберра, , 08:44 — REGNUM Четырех человек, у которых подозревают заражение пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, обследуют специалисты минздрава штата Новый Южный Уэльс (Австралия). Об этом 24 января сообщает телеканал 9News.

Также отмечается, что австралийские службы здравоохранения проводят подготовку к возможной вспышке пневмонии нового типа. При этом в Австралии на данный момент на выявлено ни одного случая заражения данной болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что туристы в Хабаровском крае начинают отказываться от поездок в сопредельный Китай из-за коронавируса, так как боятся заболеть.