Барнаул, , 08:37 — REGNUM Перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM на сколько бы и куда стоит перевести часы Судного дня, он ответил:

«Мои философские убеждения в том, что хотя я и маленький человек, но могу и должен хоть на секунду отодвигать этот «Судный день». Поэтому участвую, как могу (по времени и по компетенции) во многих общественных мероприятиях, активен в соцсетях, контактирую с чиновниками власти, издаю, хоть и редко, газету. И придерживаюсь сегодня принципа: «Перемены начинаются нами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» известил о переводе часов Судного дня в 2020 году на 20 секунд вперед. Поводом послужили рост угрозы ядерного конфликта, недостаточные усилия по решению проблемы климатических изменений, а также дезинформационные вбросы.

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