Барнаул, 24 января 2020, 08:37 — REGNUM Перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM на сколько бы и куда стоит перевести часы Судного дня, он ответил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» известил о переводе часов Судного дня в 2020 году на 20 секунд вперед. Поводом послужили рост угрозы ядерного конфликта, недостаточные усилия по решению проблемы климатических изменений, а также дезинформационные вбросы.
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