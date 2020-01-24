Пхеньян, , 08:26 — REGNUM Власти КНДР не сообщали о случаях заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-информационный агент) со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы тесно сотрудничаем с министерством здравоохранения Северной Кореи и следим за ситуацией в стране», — сообщили представители ВОЗ в КНДР.

Известно, что в интервью с представителями радио «Свободная Азия» пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер также отметил, что никаких данных о заболевших новым вирусом в КНДР не поступало.

Отметим, что Северная Корея оперативно отреагировала на вспышку коронавируса в китайском Ухане, закрыв с 22 января границу для иностранных туристов и отменив рейсы Koroy Air из Пекина в Пхеньян.

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