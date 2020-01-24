Ухань, Китай, , 07:20 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй зафиксировано 105 новых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV и семь смертей, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

По самым свежим данным, суммарно 549 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в провинции и 24 смерти. В настоящий момент 494 пациента находятся в госпитале региона, включая 23 в критическом состоянии и 106 в тяжелом. Кроме того, ведется работа с 2776 тесными контактами заразившихся.

Четыре города провинции, включая Сяогань, Сяньтао, Ичан и Шиянь сообщили о первых случаях заражения вирусом. Как сообщалось ранее, власти Китая отрезали столицу провинции от других регионов страны, приостановив междугороднее транспортное сообщение.