Лондон, , 07:19 — REGNUM Девять человек находятся под подозрением на заражение коронавирусом нового типа в Великобритании, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на отчет департамента здравоохранения Соединенного Королевства.

Сообщается, что проверке на новый коронавирус подверглись 14 жителей Великобритании. Результаты анализов пятерых пациентов показали отрицательный результат, данные еще девятерых уточняются. В британском депздраве снова подчеркнули, что опасность вспышки заболеваний, связанных с коронавирусом нового типа, в Великобритании остается низкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Южной Корее. Отмечалось, что заболевший мужчина находился в китайском Ухане, где произошла вспышка инфекции, в рабочей поездке.

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