Сеул, , 06:16 — REGNUM Второй случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Южной Корее, сообщила пресс-служба минздрава Республики Корея.

Сообщается, что вторым заболевшим стал 55-летний южнокорейский гражданин, вернувшийся в Кимпхо из китайского Уханя 22 января. Он находился в китайском городе в рабочей поездке и, почувствовав недомогание 19 января, обратился к местным врачам. По возвращению в Южную Корею мужчина прошел карантинный досмотр в аэропорту и был направлен на медицинское обследование, где у него выявили коронавирус 2019-nCoV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские авиаперевозчики приостановили выполнение рейсов в китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса нового типа. Полный запрет на авиарейсы в Ухань из Южной Кореи вступил в силу 24 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ поручил оперативно оповещать граждан Японии о коронавирусе