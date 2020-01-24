Пекин, , 05:50 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «желтый» уровень погодной опасности в связи с туманом, который окутал обширные районы страны, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Густой туман накрыл провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу и Внутреннюю Монголию утром 24 января. Видимость в некоторых районах упала до менее чем 50 метров, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах региона, в то время как аэропорты и скоростные шоссе должны обеспечить все необходимое для безопасности.

Отметим, что мощные дожди ожидаются в некоторых районах провинций Цзянси, Гуандун и Фуцзянь начиная с 24 января. В ряде районов Хубэй, Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу возможен снег или снег с дождем в ближайшие три дня.