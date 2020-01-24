Токио, , 05:40 — REGNUM Предоставлять жителям страны оперативную и точную информацию, связанную с коронавирусом нового типа, поручил профильным ведомствам премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания правительства 24 января. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Одновременно им было отдано распоряжение усилить контроль и проверки на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января правительство Японии провело заседание, посвящённое проблеме коронавируса нового типа, в котором приняли участие главы всех профильных министерств и ведомств.

Ранее японское министерство здравоохранения проинформировало о втором госпитализированном в Токио заболевшем с коронавирусом нового типа — 40-летнем гражданине Китая, прибывшем недавно из города Ухань, где зафиксирован очаг нового заболевания.

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