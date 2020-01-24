Москва, , 04:55 — REGNUM По состоянию на 23 января случаев подозрений на новый тип коронавируса в результате мониторинга за рейсами, прибывающими в Россию из Китая, не выявлено. Об этом 24 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор напоминает об ограничительных мероприятиях, введённых властями Китая, и призывает российских граждан воздержаться от поездок в КНР «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила об усилении контроля на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа.

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