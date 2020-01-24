Москва, , 04:49 — REGNUM Роспотребнадзор рекомендовал российским гражданам воздержаться от туристических поездок в Китай из-за ситуации со вспышкой заболеваний, вызванных новым коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство попросило туристов из РФ пока не ездить в Китай до стабилизации эпидемиологической обстановки. Гражданам России, которые все же намерены совершить поездку в КНР, рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, жертвами заболевания пневмонией в Китае, вызванной коронавирусом нового типа, стали 25 человек. Еще 830 случаев заражения инфекцией зафиксировано в материковой части Китая.