Александрия, США, , 04:25 — REGNUM Российский гражданин Алексей Бурков, экстрадированный в США из-за предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, 23 января частично признал свою вину на слушаниях в суде. Об этом сообщили в прокуратуре США в Восточном округе Вирджинии.

Слушания проходили в федеральном суде города Александрия. На них Бурков признал себя виновным по двум пунктам обвинения из пяти — в краже личных данных и отмывании денег.

Отмечается, что обвиняемый пошёл на сделку со следствием, обязался возместить ущерб и отказался от суда присяжных. Судья, в свою очередь, напомнил, что максимальный срок, который грозит российскому гражданину может составить 15 лет и назначил вынесение приговора на 8 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в Тель-Авиве по запросу США. С запросами о его экстрадиции к израильской стороне обращались как Вашингтон, так и Москва, но власти Израиля приняли решение о выдаче его Соединённым Штатам.

Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с кражей номеров кредитных карт. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в $20 млн.

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