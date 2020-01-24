Пекин, , 04:23 — REGNUM Пока нет эффективного средства борьбы с новым коронавирусом, власти Китая рекомендовали госпиталям использовать целый ряд методов терапии, включая экспериментальные подходы с применением традиционной китайской медицины и «искусственные легкие», сообщает 24 января газета South China Morning Post (SCMP).

Согласно рекомендациям и инструкциям, опубликованным Национальной комиссией здравоохранения КНР, пациенты, которым требуется «базовое лечение», должны получить дополнительный кислород и противовирусные препараты. В то же самое время, все пациенты с одинаковым диагнозом должны находиться в одной палате, а пациенты в критическом состоянии должны получить интенсивную терапию как можно скорее.

Не исключают в Китае и применение традиционной китайской медицины, а также препараты, основанные на лечебных травах, но строго в определенных случаях в рамках комплексной терапии. Пациентам с осложнениями медики должны обеспечить экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), аппараты искусственного сердца и легкого.

Напомним, что новый коронавирус 2019-nCoV уже унес жизни 25 человек в Китае. Стало известно уже о 830 случаях заражения на материковой части Китая, 4 случаях в Таиланде. По 2 случая зарегистрировано в Гонконге, Макао, Японии и Вьетнаме. По 1 случаю — в Южной Корее, Сингапуре, США и Тайване. В других странах пока болезнь зафиксирована не была.