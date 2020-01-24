Токио, , 04:16 — REGNUM Правительство Японии проведет заседание, посвященное проблеме коронавируса нового типа 24 января, сообщает пресс-служба главы японского правительства Синдзо Абэ.

Участие в заседании примут все главы профильных министерств и ведомств. Поводом для созыва заседания послужила информация о втором заболевшем пневмонией на территории Японии, вызванной коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство здравоохранения сообщило о втором госпитализированном человеке с коронавирусом нового типа. Отмечалось, что второй заболевший — гражданин Китая, прибывший недавно с города Ухань, где зафиксирован очаг нового заболевания.

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