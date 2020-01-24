Пекин, , 04:09 — REGNUM Количество смертей от нового коронавируса в Китае достигло 25, сообщает 24 января газета South China Morning Post (SCMP).

Как сообщалось ранее, первой жертвой за пределами провинции Хубэй, где и произошла вспышка, стал 80-летний мужчина. Ранее власти фактически приостановили транспортное сообщение сразу в трех городах провинции Хубэй близ Пекина.

На текущий момент известно о 647 случаях заражения вирусом в Китае. Теперь же в восьми городах региона — Ухань, Хуанган, Эчжоу, Чиби, Сяньтао, Цяньцзян, Чжицзян и Личуань действует запрет на туристические поездки. Услуги такси Уханя также прекращены, сообщили в агрегаторе такси Didi.

Отметим, что Ухань является одним из крупнейших в Китае транспортных хабов. Здесь расположен узел скоростной железной дороги, которая соединяет город с Пекином, Гонконгом и Шанхаем в пределах шестичасовой доступности до самой дальней точки.

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