Афины , , 03:40 — REGNUM Экстрадированный во Францию гражданин России Александр Винник доставлен на допрос, заявила 23 января журналистам его греческий адвокат Зои Константопулу.

По её словам, допрос проходит против его воли и после 35 дней голодовки.

«Они не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться со мной», — объяснила Константопулу, добавив, что процедура экстрадиции скорее напоминала похищение.

Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Соединённых Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Вечером 23 января 2020 года он был экстрадирован во Францию.

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