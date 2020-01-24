Москва, , 03:28 — REGNUM Предварительный список интернет-сервисов, которые будут доступны российским пользователям при нулевом балансе счёта, составили в Минкомсвязи РФ. Об этом 24 января сообщают «Известия».

В перечень вошли ресурсы четырёх категорий: сайты государственных органов, в том числе портал госуслуг, популярные социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. К последней категории, в частности, отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. Предполагается, что список будет уточнён и дополнен в рамках реализации проекта «Доступный интернет».

Напомним, поручение реализовать этот проект сделал президент России Владимир Путин, выступая 15 января с ежегодным посланием Федеральному собранию.

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