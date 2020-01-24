Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Число посмотревших второй день заседаний Сената по импичменту президента США Дональда Трампа снизилось на 19%, по сравнению с первым днем процесса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Nielsen.

Сообщается, что первый день процесса в верхней палате Конгресса США посмотрели около 11 миллионов американских зрителей. Второй день не вызвал такого же интереса — число зрителей снизилось на 19% и составило около 8,9 млн.

Отмечается, что статистика затрагивает только тех американцев, которые смотрели трансляцию по телевидению. Зрители же, смотревшие заседание Сената через интернет, в рейтинг не попали.