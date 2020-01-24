Пекин, , 03:00 — REGNUM Транспортный департамент Китая позволит гражданам вернуть свои билеты на все виды транспорта по всей стране без уплаты пени, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было принято Министерством транспорта КНР, а также корпорацией China State Railway Group Co., Ltd. и Администрацией гражданской авиации КНР. Меры вступили в силу с 24 января в рамках борьбы с распространением нового коронавируса (2019-nCoV), вызывающего смертельную пневмонию.

Согласно новой временной политике, пассажиры, которые ранее купили билеты на поезда на железнодорожных вокзалах, по интернету или через прочие каналы, могут их вернут без удержания пени за возврат. В настоящее время политика действует в отношение всех авиарейсов, междугородних автобусов, а также водного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая выделили центральной провинции Хубэй $145 млн на борьбу с распространением коронавируса. В Кинотеатрах страны отменяются премьеры фильмов, а в Пекине — новогодние массовые гуляния.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй человек с коронавирусом выявлен в Японии