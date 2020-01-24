Лос-Анджелес, США, , 02:58 — REGNUM В мире было продано уже более 10 млн копий популярного «пиксельного» симулятора фермера Stardew Valley. Об этом на своей странице в Twitter 23 января сообщил его разработчик Эрик Бароне (ConcernedApe).

https://twitter.com/ConcernedApe/status/1220407295667920896

Геймдизайнер отметил, что сегодня, имея дело с такими показателями, ему кажется «странным и удивительным» то, что лишь четыре года назад он самостоятельно разрабатывал эту игру в своей спальне, прежде чем выпустить её на рынок.

Бароне поблагодарил всех геймеров, поддержавших его проект. По имеющейся информации, наибольшее количество копий было реализовано через cервис Steam.

Напомним, релиз Stardew Valley состоялся в феврале 2016 года. Уже к апрелю 2016 года значение показателя продаж игры достигло отметки 1 млн копий.

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