Роквилл, США, , 02:43 — REGNUM Компания Bethesda опубликовала скриншоты обновления Wastelanders для многопользовательской игры Fallout 76, которое, как ожидается, добавит в игру NPC (неигровых персонажей) и их поселения. Изображения были опубликованы 24 января на сайте журнала PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1220481426803634176

По мнению редакции, «самой крутой базой» будут обладать рейдеры. Это «огромная разбитая космическая станция» Valiant-1, расположенная в районе Ядовитой долины.

Напомним, Bethesda представила геймплейный трейлер обновления Wastelanders на выставке E3 2019, которая прошла в июне 2019 года в Лос-Анджелесе. Изначально компания планировала выпустить его в конце 2019 года, однако потом она отложила релиз на первый квартал 2020 года.

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