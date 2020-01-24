Токио, , 02:38 — REGNUM Второй человек с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа 2019-nCoV, был госпитализирован в Японии, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Ведомство сообщает, что заболевший — 40-летний гражданин КНР, недавно вернувшийся в Японию из поездки в Ухань. Отмечается, что это второй случай выявления новой пневмонии на территории Японии. В связи с этим японский миндзрав рекомендует жителям страны не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января МИД Японии повысил уровень опасности для граждан, направляющихся в китайский Ухань. Городу присвоили второй уровень опасности из четырех возможных из-за очага заболевания коронавирусом нового типа.

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