Ухань, Китай, , 02:16 — REGNUM Министерство финансов КНР выделило в общей сложности 1 млрд юаней (около $145 млн) на поддержку провинции Хубэй в борьбе с новым смертельным коронавирусом, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Данный шаг китайских властей призван взять под контроль распространение коронавируса и связанной с ним пневмонии. По всей стране в общей сложности 17 человек уже скончались от опасного вируса, известно о более чем 600 случаях заражения в 25 регионах провинциального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине в связи со вспышкой коронавируса решено отменить все крупные культурные мероприятия, которые были запланированы на Китайский Новый год. В кинотеатрах отложены премьеры новых фильмов.

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