Токио, , 02:10 — REGNUM К большому сожалению ненавистников Denuvo предстоящая игра Resident Evil 3 Remake будет использовать эту технологию защиты от взлома. Об этом 24 января сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что ремейк Resident Evil 2 в течение первого года после релиза также использовал Denuvo, а впоследствии Capcom убрала этот модуль из игры. Автор статьи предположил, что точно также компания поступит и в отношении текущего проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило: известный инсайдер написал в Twitter, что проект игры Resident Evil 8 был перезапущен. Он отметил, что, таким образом, геймеры могут не ожидать её выхода в ближайшие годы.

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