Катманду, , 02:10 — REGNUM Авиакомпания Himalaya Airlines добавила в своей перечень направлений еще один китайский город — Чунцин, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Международная авиакомпания, которая является совместным китайско-непальским предприятием, осуществила своей первый вылет по месту назначения из единственного международного аэропорта Непала «Трибхуван».

Первый самолет рейса H9 787 вылетел из Непала в 21:40 по местному времени 23 января и прибыл в Чунцинский международный аэропорта «Цзянбэй» в 15:26 по пекинском времени. Обратный рейс из Чунцина вылетел в 17:00 и прибыл в Непал в 19:15 по местному времени того же дня.

Теперь, вместе с Чунцином, авиакомпания уже имеет в своем багаже пять прямых рейсов в Китай, включая рейсы до Пекина, Гуйяна, Чанша и Шэньчжэня.

Читайте ранее в этом сюжете: Прямой авиарейс связал китайскую провинцию Хунань с японской Окинавой