Пекин, , 02:00 — REGNUM Власти Пекина отменяют целый ряд крупных новогодних культурных мероприятий, включая храмовые ярмарки в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

В муниципальном бюро культуры и туризма Пекина сообщили, что данный шаг необходим для минимизации больших скоплений людей в общественных местах. Весенний фестиваль или Китайский Новый год выпадает на 25 января в нынешнем году. По этому случаю в Китае был подготовлен целый ряд предприятий вроде храмовых ярмарок, зимних спортивных соревнований и выставок, которые обычно проходят в городе в это время.

В 2019 году 11 муниципальных парков Пекина, а также Музей китайских садов и ландшафтной инфраструктуры приняли 2,32 млн посетителей за время празднеств. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за опасения распространения вируса были отменены премьеры семи крупных фильмов, которые должны были скрасить новогодний досуг китайцев.

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